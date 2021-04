Le Nigérian Kamaru Usman au firmament

Kamaru Usman au sommet de son art, le champion des welters a conservé sa ceinture lors de l’UFC 261. Le Nigérian est venu a battu samedi, à Jacksonville en Floride, Jorge Masvida par KO expéditif, obtenu au second round.

Une première pour son adversaire après 8 ans à l’UFC. Kamaru s’offre ainsi, de l’avis de spécialistes, une victoire à graver dans le marbre.

"J'ai vraiment fini avec mes trois derniers adversaires, je les ai tous battus. Donc maintenant, j'ai juste besoin de prendre du temps et de continuer à m'entraîner et à m'améliorer, mais ces gars-là doivent me montrer quelque chose parce que maintenant, je suis le champion, je suis le gars le plus actif de la division, ces gars-là ne peuvent pas attendre que j'appelle leur numéro, ils doivent me montrer quelque chose. ......." , explique Kamaru Usman, qui ne boude pas son plaisir .

Le Nigérian veut servir d’exemple pour les jeunes continents.

"Je veux être un modèle pour tous les Nigérians, les Marocains, les Camerounais et tous les Sud-Africains, je veux les motiver et leur dire que c'est possible, ce soir, j'ai été extrêmement satisfait.'', souligne le champion.

Son parcours suffit à susciter des vocations. Kamaru vient de signer son 14 e victoire en autant de combats à l’UFC. Reste à confirmer face à l’Américain Colby Covington.

Pour beaucoup, il devrait déjà être considéré comme le numéro un de la division, toutes catégories confondues.