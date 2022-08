Mbaye Niang, la dernière chance ?

Le Sénégalais Mbaye Niang s'est engagé mardi avec l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 française. A 27 ans, il découvrira son dixième club en dix ans de carrière.

Révélé à seulement 16 ans sous les couleurs de Caen, celui qui était alors international en équipe de France de jeunes semblait promis à un grand avenir. Transféré quelques mois plus tard au Milan AC, il a ensuite cumulé les expériences décevantes.

Les prêts se multiplient hors de Lombardie (Montpellier, Genoa, Watford, Torino) avant que le club rossonero ne perde patience, agacé par de nombreux écarts de conduite.

Transféré à Rennes en 2018, Niang semble bien parti pour se relancer (21 buts en 55 matches et une coupe de France) mais là encore l'expérience se solde par un prêt, en Arabie Saoudite.

Son dernier passage à Bordeaux l'an passé sera un nouveau fiasco, personnel et collectif avec seulement 8 titularisations et une relégation en Ligue 2 en fin de saison.

Devenu international sénégalais en 2017, Mbaye Niang a porté à 15 reprises le maillot des Lions de la Teranga, participant aux 3 matches du Mondial 2018 (1 but, 1 passe décisive) et aux 7 rencontres de la CAN 2019 perdue en finale contre l'Algérie.

Aliou Cissé n'a plus fait appel à lui depuis le mois de novembre de cette même année et le refus du joueur de disputer un match amical contre le Brésil à Singapour.

Ce mardi, Mbaye Niang s'est engagé pour une saison (+ une autre année en option) avec l'AJ Auxerre, club historique de retour en L1. Il succèdera à des attaquants de légende du continent comme Djibril Cissé, Didier Otokoré, Yaya Sanogo ou Khalilou Fadiga.

En concurrence avec le Français Charbonnier pour le poste d'avant-centre, il devrait partir comme titulaire au sein d'un secteur offensif aux fortes consonances africaines avec les internationaux malien Lassine Sinayoko, cap-verdien Nuno Da Costa ou comorien, Mohamed M'Changama, pour l'alimenter.

Cet été, Auxerre s'est également assuré les services du défenseur ghanéen de Salzbourg Gideon Mensah, de l'international guinéen Julian Jeanvier (Brentford) et du milieu déensif malgache de Los Angeles, Rayan Raveloson.