Le Bayern Munich, un choix "idéal" pour Sadio Mané

Sadio Mané a décrit jeudi son nouveau club, le Bayern Munich, comme le choix "idéal" pour sa carrière.

S'exprimant avant les CAF Awards à Rabat au Maroc, où il a été sacré joueur de l'année, Sadio Mané qui entame une nouvelle saison avec le Bayern Munich, a décrit son nouveau club comme le choix "idéal" pour sa carrière.

"Je pense que c'était une année exceptionnelle, moi et mes coéquipiers nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas facile du tout et nous l'avons fait tous ensemble. J'ai changé de club, c'est le bon moment et c'est le club idéal pour moi. Je suis très heureux et ravi de commencer la nouvelle saison" a déclaré l'international sénégalais.

Sadio Mane, 30 ans, a quitté Liverpool pour signer un contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2025, un contrat qui pourrait valoir 41 millions d'euros en fonction des résultats futurs du club bavarois.

Le champion d'Afrique vient de terminer ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière, en convertissant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal, en aidant son pays à se qualifier pour la Coupe du monde et en étant la vedette de Liverpool lors d'une campagne où le club a failli remporter un quadruple trophée sans précédent.