Zimbabwe : après 70 ans d'attente, le retour d'œuvres d'art disparues

Après 70 ans d'attente , des œuvres d'art du Zimbabwe, portées disparues puis retrouvées à Londres sont de retour dans leur pays d'origine à la faveur d'une d'une exposition historique.

Elles ont été réalisées dans les années 40 et 50 par des élèves de la Cyrene Mission School, première école à enseigner l'art aux étudiants noirs dans ce qui était alors la Rhodésie, gouvernée par la minorité blanche.

Pour la première fois de sa vie, Gift Livingstone Sango contemple les œuvres de son père, dans le cadre de l'exposition "The Stars are Bright".

"Que cet art soit ramené à la maison, c'est ce que nous voulons. Regardez les peintures comme elles sont lumineuses, elles sont aussi lumineuses que lorsqu'elles ont été faites il y a 80 ans", se réjouit-il.

"Il s'agit d'une collection d'œuvres d'art zimbabwéennes perdues datant des années 1940 et provenant d'une école de mission anglicane à Cyrene, appelée Cyrene Mission School. Elle a été ouverte et lancée par un professeur d'art visionnaire nommé Canon Ned Patterson. Il s'agit de la première école du Zimbabwe à proposer l'art comme matière obligatoire aux jeunes étudiants noirs dans les années 1940. Ned Patterson était convaincu que l'art pouvait unir les gens. Peu importe ce que les gens voyaient dans une œuvre d'art, peu importe la couleur de votre peau, votre origine ou votre tribu, l'art était un facteur d'unification.", explique Lisa Masterson, conservatrice et directrice de l'exposition.

Nomashekawazi Damasane, petite-fille d'un des artistes exposés, salue elle aussi le retour de ces œuvres:

"C'est une partie intégrante de mon histoire en tant que membre de la famille Damasane que de connaître les histoires que mon grand-père racontait à travers la peinture, à travers ses œuvres d'art. Il est également très important pour moi, en tant qu'artiste, en tant que créatrice, de savoir que nos œuvres d'art reviennent à la maison, car cela permet aux gens de savoir que cela ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont commencé à faire de l'art il y a longtemps. C'est donc très important et je suis très heureuse et reconnaissante que cette œuvre d'art revienne là d'où elle vient. "

Dans un contexte où les appels au rapatriement de l'art africain sur le continent se multiplient, certains estiment que ces peintures devraient retourner définitivement au Zimbabwe.

Les organisateurs négocient avec la Fondation Curtain, propriétaire de la collection, pour le rapatriement permanent des œuvres.

L'exposition se tiendra jusqu'à la fin du mois d'octobre.