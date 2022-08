Lesotho : une station de ski inattendue en Afrique australe

Alors que des millions de personnes en Europe souffrent d'une vague de chaleur record, certains occidentaux viennent skier en Afrique plus précisément au Lesotho.

Il ne s'agit pas d'un autre signe de changement climatique, mais plutôt de la fascinante anomalie du Lesotho, un minuscule royaume montagneux complètement entouré par l'Afrique du Sud et qui a une obscure revendication géographique : c'est le seul pays sur Terre où chaque centimètre de son territoire se trouve à plus de 1 000 mètres (3 280 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Cela donne de la neige au Lesotho et si les hivers froids ne sont pas rares en Afrique australe, la neige l'est. Il s'ensuit que les stations de ski sont encore plus rares et, à une altitude de 3 000 mètres, Afriski, dans les montagnes Maluti du Lesotho, est la seule station de ski en activité en Afrique au sud de l'équateur.

"Je n'ai jamais vu de neige de ma vie", a déclaré Kafi Mojapelo, qui a parcouru la courte distance depuis l'Afrique du Sud voisine pour des vacances de ski qu'elle n'aurait jamais pensé prendre un jour. "Donc, c'est une expérience formidable".

Bafana Madida, qui vient du township urbain tentaculaire de Soweto à Johannesburg, était ravi de chausser des chaussures de ski pour la première fois. Il a prévu une journée de cours de ski, de photos et de jeux dans la neige.

Le Kapoko Snow Park d'Afriski est le seul parc de snow freestyle du continent et les concurrents se sont alignés le mois dernier pour la compétition annuelle de snowboard et de ski Winter Whip Slopestyle.

Meka Lebohang Ejindu, né à Londres, a déclaré qu'il enseignait le ski et le snowboard en Autriche depuis plus de dix ans et que c'était sa première saison dans l'hémisphère sud. Il a des racines familiales au Lesotho, qui est maintenant une destination de ski et de snowboard en Afrique.