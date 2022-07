Afrique du Sud : les armes illégales alimentent la criminalité

En Afrique du Sud, l'abondance d'armes à feu détenues illégalement dans le pays est selon plusieurs observateurs la cause principale de la hausse du taux de criminalité.

Samedi dernier, deux fusillades ont endeuillé le pays, faisant plusieurs victimes. Selon Adele Kirsten, directrice de Gun Free, trop d'armes sont volées à la police : la source la plus importante est la perte et le vol d'armes à feu chez les civils. 24 armes par jour sont soit perdues soit volées. Chaque jour, 24 armes passent de mains légales à des mains illégales. Cela inclut la sécurité privée, les flics - deux à quatre par jour. Nous avons donc une fuite à la fois de l'État et des civils.

La police de Soweto à Johannesburg a trouvé sur les lieux de la fusillade du samedi dernier plus de 100 cartouches vides. Les criminels ont utilisé des armes puissantes en occurrence des AK-47, ce qui pose le problème de la disponibilité de ce type d'armes.

Les assassins ont profité de réseaux poreux pour se procurer ses armes a commenté Adele Kirsten : les munitions sont absolument essentielles. Mais ce que vous voyez dans la fusillade de la Taverne de Soweto, c'est que plus de 150 cartouches ont été laissées derrière. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit qu'il y a un surplus de munitions, ce qui peut généralement indiquer une disponibilité facile, mais aussi le crime organisé.

Chômage, pauvreté, corruption, ces fléaux jouent également un rôle dans l'explosion des meurtres, des violences faites aux femmes constatées en Afrique du Sud.

Il faudrait explique Adele Kirsten, adopter des mesures fortes : le moyen le plus efficace, qui a fait ses preuves dans ce pays et dans d'autres pays, est de réduire la disponibilité des armes. Il faut arrêter le flot d'armes qui entrent dans notre société. Qu'elles soient légales ou illégales. Il faut donc fermer le robinet, en gros. Mais réduire la disponibilité, réduire l'accès, moins d'armes, c'est moins de morts.

Selon les statistiques officielles, plus de 12 900 personnes ont été arrêtées pour possession d'armes à feu et de munitions illégales entre 2020 et 2021.