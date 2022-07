L1 : Mohamed Bayo s'engage avec Lille pour 5 ans

C’est le premier gros coup du mercato lillois : l’attaquant Mohamed Bayo, qui évoluait à Clermont, s'est engagé pour cinq ans avec le LOSC, ont annoncé mercredi les deux clubs.

L’international guinéen de 24 ans quitte donc le CF63, avec lequel il a marqué 14 buts en L1 la saison dernière. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué mais pourrait se situer autour de 14 millions d'euros selon plusieurs médias.

Formé au sein du club auvergnat, Mohamed Bayo s'était révélé dans le Nord, à Dunkerque, où il avait été prêté lors de la saison 2019-2020, marquant 12 buts. Il a ensuite été l'un des grands artisans de l'accession de Clermont en Ligue 1 au printemps 2021 en étant le meilleur buteur du championnat de Ligue 2 2020-2021 avec ses 22 buts.

Meilleur élément offensif d’une formation qui a eu du mal à trouver le chemin des filets dans l'élite (38 buts en autant de journées), il a néanmoins contribué au maintien du club auvergnat avec ses réalisations. Il jouissait d’une très belle cote sur le marché des transferts.

Une réputation pas entachée par un incident extra-sportif en octobre, un accident de la circulation en état d’ébriété, qui lui a valu une condamnation de deux mois de prison avec sursis. A Lille, Mohamed Bayo devrait remplacer Burak Yilmaz et accompagner le Canadien Jonathan David sur le front de l’attaque.

"Nous accueillons Mohamed au LOSC avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le plaisir de voir nous rejoindre un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1. Et la satisfaction d’avoir attiré au club et convaincu un joueur très convoité", a souligné le président Olivier Létang dans le communiqué publié sur le site du Losc.

"C’est une sensation unique pour moi d’avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Je suis très heureux et fier d’avoir été choisi par les dirigeants lillois", a ajouté le joueur, qui sera très attendu.

Mohamed Bayo devient la cinquième recrue estivale des Dogues après le défenseur latéral droit Akim Zedadka, le milieu défensif Jonas Matin, le défenseur central brésilien Alexsandro et le milieu offensif Rémy Cabella.