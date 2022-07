Football : le sénégalais Kalidou Koulibaly bientôt à Chelsea ?

Kalidou Koulibaly devrait porter les couleurs de Chelsea. L'arrivée du Sénégalais au sein de la formation dirigée par Thomas Tuchel serait imminente. Selon la presse italienne, le défenseur central quitterait l'équipe de Naples alors qu'il entame sa dernière année de contrat qui le lie au club.

Après huit années, Kalidou Koulibaly a décliné la proposition de prolongement, en plus d'une augmentation de six millions d'euro et du brassard de capitaine, pour se tourner vers une nouvelle aventure londonienne. Kalidou Koulibaly est annoncé pour remplacer Antonio Rüdiger parti au Real Madrid en Espagne.

Les Blues se sont mis d'accord avec l'équipe italienne pour transférer le Sénégalais pour 40 millions d'euros. Le footballeur devrait s'engager pour quatre ans avec le club britannique, pour un salaire annuel proche de 10 millions d'euros.