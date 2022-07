Mondial 2022 : le Ghana compte sur sa diaspora

**Iñaki Williams disputera bien la coupe du monde au Qatar. Non pas avec son pays de naissance, l'Espagne, mais avec celui de ses parents le Ghana. Il fait partie des 5 nouveaux binationaux recrutés par le sélectionneur Otto Addo.

**

Son choix semblait définitif. Né au Pays Basque espagnol, Iñaki Williams a porté le maillot de la Roja dans toutes les équipes de jeune jusqu'aux A avec une seule apparition en amical contre la Bosnie en 2016.

L'attaquant vedette de l'Athletic Bilbao a choisi de changer de sélection comme l'y autorisent les réglements FIFA et il enfilera désormais la tunique des Black Stars.

Depuis plusieurs années, la fédération ghanéenne essayait de convaincre le joueur, sans succès. Le discours du nouveau sélectionneur Otto Addo, lui-même né en Allemagne, a fini par le convaincre : "Je sens que le moment est venu pour moi de retrouver mes origines, et l'Afrique et le Ghana qui signifient tant pour moi et ma famille", a-t-il déclaré dans une vidéo postée ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Les binationaux ont le vent en poupe chez les Black Stars

Le défenseur né en France, Alexander Djiku, vient d'être élu Joueur ghanéen de l'année. Il n'est que le troisième "européen" après les frères Ayew (2011 et 2016 pour Andre, 2020 pour Jordan), nés en France au gré de la carrière de leur légende de père Abedi Pelé.

Quatre autres joueurs ont choisi d'emboîter le pas à Iñaki Williams : un "Anglais", Tariq Lamptey, défenseur de Brigton né à Londres et trois "Allemands" : Stephen Ambrosius et Ransford-Yeboah Konigsdorffer qui évoluent à Hambourg et Patric Pfeiffer, joueur de Darmstad en deuxième division.

Ils rejoignent le "Belge" Denis Odoi, prédominant dans la qualification pour la coupe du monde mais aussi Joe Wolacott, Andy Yiadom (Angleterre) ou Elisha Owusu (France).

Ils brigueront une place parmi les 26 Ghanéens à la rentrée avec en point de mire le mondial au Qatar fin novembre. Le Ghana est dans le groupe du Portugal, de l'Uruguay et de la Corée du Sud.