Les Maliens optimistes suite à la levée des sanctions de la CEDEAO

Alors que les dirigeants des états membres de la CEDEAO ont levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, les habitants de Bamako la capitale réagissent avec enthousiasme à l’espoir d’un avenir meilleur.

La suspension de toutes transactions commerciales et financière entre les pays du bloc de ‘ouest et le mali ayant affaibli l’économie du pays

_" C'est une grande joie pour nous tous, pour l'entreprise parce que notre économie avait baissé. Je pense qu'avec l'ouverture des frontières, ce sera un progrès pour tout le monde. Pour les opérateurs, pour les transporteurs."_a expliqué Abdoulaye Traoré, chef d'entreprise de Africa Tours Trans.

En janvier, la CEDEAO avait imposé un embargo commercial et financier au Mali après que son gouvernement militaire eut dévoilé un plan pour gouverner pendant cinq ans.

"Plus le transport augmente en prix, plus les produits augmentent en prix aussi. Si le prix de l'essence baisse, cela fera aussi baisser nos prix. Parce que tous les produits sont transportés. Et même aujourd'hui avec cette levée, si le prix de l'essence ne baisse pas, ça ne va pas affecter le prix des produits." a déclaréAly Ballo, commerçant de détail.

"Cela va permettre la libre circulation des produits sans fraude. Comme le plantain, l'acheke et bien d'autres choses, c'est indéniable. ....." a ajouté Issa Togola, père de famille.

Les chefs de la communauté des états d’Afrique de l’ouest ont également accepté le retour à un régime civil en mars 2024.

Cette décision exige également qu'aucun membre de la junte militaire ne soit candidat à la future élection présidentielle au Mali.