La CEDEAO salue les "progrès" en matière de sécurité au Burkina Faso

Le président en exercice de la Communauté des états d’Afrique de l’Ouest a salué les progrès du gouvernement de transition au Burkina Faso, notamment en matière de sécurité.

Récemment choisi à la tête de la CEDEAO, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a promis un soutien continu de la part de l'union politique et économique de 15 pays.

"Les grands aspects et les axes que nous pensons importants sur lesquels le gouvernement de transition doit se focaliser c’est le défi sécuritaire, les questions humanitaires, le retour à l’ordre constitutionnel et la mobilisation des ressources et mise en place du mécanisme de suivi et d’évaluation comprenant le médiateur de le CEDEAO, l’Union Africaine, les représentants de l’ONU à Ouagadougou.[...]_On salue aussi le gouvernement avec les progrès qu’on a vu sur le terrain, et je pense que nous tous on doit se mobiliser à côté du peuple frère, du Burkina Faso." a-t-il déclaré.

La CEDEAO et les autorités burkinabè sont tombées d'accord début juillet sur une transition de 24 mois, avant un retour au pouvoir des civils.