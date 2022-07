La jeunesse africaine unie contre les violences de genre

Un véritable succès, pour la 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels, qui vient de s'achever à Freetown en Sierra Leone ce vendredi.

L’événement de 5 jours a réuni plus de 900 participants, activistes, universitaires mais aussi décideurs politiques venus de plus de 41 pays.

Selon les Nations unies, l'Afrique possède la population la plus jeune du monde, 70 % sont âgés de moins de 30 ans.

La conférence a servi de plateforme à 350 jeunes qui ensemble ont travaillé à un manifeste sur les questions relatives aux violences sexuelles et basées sur le genre.

_"Les politiciens, lorsqu'ils rédigent leurs propositions de lois, ne font pas spécifiquement mention des personnes vivant avec un handicap. Dans le manifeste des jeunes, j'ai été vraiment fière d'entendre cette dame le mentionner.

_Elle a parlé de l'inclusion, et des choses négatives qui arrivent aux personnes handicapées. Elle a également déclaré que notre temps était venu. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cet état de lutte perpétuelle. C'est le moment et c'est maintenant que nous pouvons changer les choses", explique cette participante.

La 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels offre aux jeunes une plateforme pour discuter ouvertement des problématiques qui leur sont propres en termes de santé sexuelle et reproductive. Durant les sessions de nombreuses questions relatives aux violences sexistes, à l'autonomie corporelle et à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles ont été abordées.

"C'est un peu personnel pour moi, parce que je suis un produit de cela ; ma mère a été forcée de me mettre au monde. Je pense qu'aucune femme ni aucun enfant ne devrait subir cela. C'est pourquoi je me suis lancée dans la lutte pour le droit à l'avortement dans mon pays".

Les jeunes activistes ont appelé à un financement pour la mise en pratique de leurs propositions, et à être inclus dans la prise de décision.

"Toute cette expérience a été incroyable. Nous avons experimenté une réelle inclusivité, avec des participants venus de toute l'Afrique, des membres de la communauté LGBTQI, des jeunes vivant avec des handicaps, des jeunes vivant avec l'albinisme et tout le monde est venu ici et tout le monde a contribué au manifeste. C'est ce que nous avons le plus apprécié".

Lors de la séance plénière de clôture, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a annoncé l'approbation d'un projet de loi sur la maternité sans risque, qui garantira la sécurité des femmes en âge de procréer.