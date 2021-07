Cameroun : liberté provisoire pour deux transgenres condamnés à 5 ans de prison

Deux transgenres camerounais condamnés en mai à cinq ans de prison ont été remis en liberté provisoire mardi en attendant l'issue de leur procès en appel, ont indiqué leur avocat et une organisation non-gouvernementale.

Loïc Djeukam, très présent et connu sur les réseaux sociaux au Cameroun sous le pseudonyme de Shakiro, et Roland Mouthé, alias Patricia, emprisonnés depuis février, "sont libres" après avoir "bénéficié d'une mesure de mise en liberté provisoire" de la Cour d'appel de Douala, la capitale économique du Cameroun, a annoncé à l'AFP leur avocat, Me Richard Tamfu. "La décision de mise en liberté a été prononcée dans le cadre du procès en appel" des deux condamnés, a confirmé à l'AFP Alice Nkom, présidente de l'Association pour la défense des droits des homosexuels (Adefho).

En mai, les deux prévenus avaient été reconnus coupables de "tentative d'homosexualité, outrage public aux mœurs et défaut de carte nationale d'identité" avant d'être condamnés en première instance chacun à cinq ans de prison, la peine la plus lourde prévue par la législation réprimant les pratiques homosexuelles dans ce pays d'Afrique centrale. Shakiro et Patricia avaient interjeté appel, la date de leur nouveau procès n'est pas fixée.

L'homosexualité est réprimée au Cameroun, la loi prévoyant des peines allant de six mois à cinq ans de prison pour quiconque entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe. L'ONG internationale Human Rights Watch (HRW) avait déploré en avril les discriminations subies par les homosexuels au Cameroun.

"La loi qui criminalise les comportements homosexuels fait courir aux personnes LGBT un risque accru d'être maltraitées, torturées et agressées sans aucune conséquence pour les auteurs de ces actes", avait déclaré Neela Ghoshal, directrice adjointe de la division LGBT de HRW. Autrefois fréquentes, les arrestations pour des faits allégués d'homosexualité ont sensiblement baissé ces dernières années au Cameroun, mais elles semblent repartir à la hausse depuis peu.