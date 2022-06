Belgique : la diaspora congolaise rend hommage à Patrice Lumumba

En Belgique, la diaspora congolaise a rendu un dernier hommage à Patrice Lumumba mardi. Sa dent, seule relique restante de la dépouille de l'icône de l'indépendance, est rendue à sa famille et retourne en République démocratique du Congo. Un événement attendu pendant "plus de 60 ans".

"On a la relique de notre héros national et on peut dire, même au niveau africain, c'est un panafricanisme, on nous l'a rendu et aujourd'hui, on est en train de l'accompagne", explique Kiso Kolo-Vira, une participante à la cérémonie. "Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible de ne pas être là, je suis rempli d'émotion et je ne sais pas quoi dire, vraiment."

De la musique et des danses traditionnelles ont rythmé la cérémonie, au lendemain de la remise officielle de la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le héros anticolonial avait été le premier Chef du gouvernement de l'indépendance du Congo.

"Lumumba, nos papas ont fait sa politique, suivaient son idéologie, donc on a grandi avec cet esprit Lumumba", raconte Princesse Zikou Dieka, également présente à la cérémonie. "Ensuite, nous en tant que nationalistes, on garde l'identité congolaise et africaine et on pense que Lumumba, c'est un bon mentor sur qui on doit s'appuyer."

Une fois arrivée à Kinshasa, des cérémonies en hommage à Patrice Lumumba se tiendront pendant une semaine dans le pays, à commencer par Onalua, son village natal.

La présidence congolaise a prévu trois jours de deuil national du 27 au 30 juin, qui s'achèveront sur l'inhumation de sa dépouille dans un mausolée dédié.