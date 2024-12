La Belgique reconnue coupable de crimes contres l'humanité en RDC

Une cour d'appel de Bruxelles a jugé lundi que l'État belge avait commis un crime contre l'humanité dans le cas de cinq femmes métisses qui avaient été enlevées à leurs mères noires dès leur plus jeune âge, dans le cadre d'une affaire qui fait date et qui porte sur le passé colonial de la Belgique en Afrique.

Les cinq femmes ont mené une bataille juridique pendant près de six ans pour que la Belgique reconnaisse sa responsabilité dans la souffrance de milliers d'enfants métis. Connus sous le nom de "métis", ces enfants ont été arrachés à leur famille et placés dans des institutions religieuses et des foyers par les autorités belges qui ont gouverné le Congo de 1908 à 1960.

Un tribunal de première instance avait d'abord rejeté leur demande en 2021, mais ils ont fait appel. "C'est une délivrance pour ma mère qui peut enfin tourner la page", a déclaré Monique Fernandes, la fille de Monique Bintu Bingi, l'une des cinq plaignantes. "Elle voit enfin son crime contre l'humanité reconnu", a déclaré Mme Fernandes à l'Associated Press.

Colonialisme européen

La décision initiale avait déclaré que la politique, même si elle était inacceptable, ne faisait pas "partie d'une politique généralisée ou systématique, délibérément destructrice, qui caractérise un crime contre l'humanité" et qu'elle devait être considérée dans son contexte de colonialisme européen.

La décision de lundi condamne également l'État à verser des dommages et intérêts d'environ 50 000 euros à chacun des plaignants, et M. Fernandes a déclaré que cette somme contribuerait à couvrir tous les frais encourus. "Nous ne voulions pas nous contenter d'un euro symbolique moral, car cela reviendrait à une sorte d'insulte après tout ce que ma mère a enduré", a-t-elle déclaré.

Les cinq femmes, aujourd'hui âgées de 70 et 80 ans, ont intenté leur action en justice en 2020, alors que la Belgique est de plus en plus sollicitée pour réévaluer son passé colonial au Congo, au Rwanda et au Burundi.

Dans le sillage des manifestations contre l'inégalité raciale aux États-Unis, plusieurs statues de l'ancien roi Léopold II, tenu pour responsable de la mort de millions d'Africains pendant la période coloniale de la Belgique, ont été vandalisées en Belgique, et certaines ont été enlevées.

Excuses

En 2019, le gouvernement belge a présenté ses excuses pour le rôle joué par l'État dans l'enlèvement de milliers de bébés à leurs mères africaines. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, un roi en titre a exprimé ses regrets il y a quatre ans pour les violences commises par l'ancienne puissance coloniale.

Les avocats ont déclaré que les cinq plaignants étaient tous âgés de 2 à 4 ans lorsqu'ils ont été enlevés à la demande de l'administration coloniale belge, en coopération avec les autorités locales de l'Église catholique.

Selon les documents juridiques, dans les cinq cas, les pères n'exerçaient pas l'autorité parentale et l'administration belge a menacé les familles congolaises des filles de représailles si elles refusaient de les laisser partir.

Selon les avocats, la stratégie de l'État belge visait à empêcher les unions interraciales et à isoler les enfants métis, appelés "enfants de la honte", afin de s'assurer qu'ils ne revendiqueraient pas un lien avec la Belgique plus tard dans leur vie.

L'histoire a toujours été la suivante : "Regardez, nous avons fait beaucoup de bien au Congo. Mais il y a aussi une histoire tellement sombre", a déclaré M. Fernandes.