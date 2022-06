Royaume-Uni : 7 demandeurs d'asile devraient être envoyés au Rwanda

Le gouvernement britannique a une nouvelle fois défendu son projet controversé d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, en avançant l'argument de vouloir éviter de nouvelles traversées dangereuses de la Manche.

"Nous avons dû y mettre fin. Il a été extrêmement difficile de trouver une façon de le faire qui soit humaine", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

"Il n'est pas raisonnable d'essayer de faire faire demi-tour à des bateaux en mer, dans la Manche. Ces eaux sont très dangereuses. Nous avons dû travailler dans le cadre de l'humanité commune et de la compassion. C'est la bonne chose à faire. Mais nous devons interrompre le modèle économique des gangs. Et ce que nous voyons maintenant, c'est notre politique, le partenariat économique et migratoire avec le Rwanda, sur lequel nous nous sommes engagés, qui fait l'objet de nombreuses attaques."

Seulement 7 personnes embarqueront pour le premier vol, tandis que d'autres devraient suivre. À Kigali, la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a déclaré lors d'une conférence de presse, qu'il s'agissait d'un "programme innovant", visant à s'attaquer à "un système d'asile mondial défaillant".

"Beaucoup de migrants ont des idées fausses sur ce qu'est le Rwanda et sur ce qu'est l'Afrique et pour être tout à fait honnête, une partie de ces idées est perpétrée par les médias, et cela ne reflète pas la réalité de nos pays", a déclaré la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo. "Le centre d'hébergement n'est pas un centre de détention, ils seront libres d'aller et venir."

Les demandeurs d'asile expulsés seront hébergés au Hope Hostel, qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes contre 65 dollars par jour et par personne.