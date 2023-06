Théâtre : l'Afro-Américain Yahya Abdul-Mateen en quête d'un Tony Award

Yahya Abdul-Mateen est nominé aux Tony Awards. L’acteur a repris "Topdog/Underdog" de Suzan-Lori Parks, récompensée par un Pulitzer, lors de ses débuts à Broadway, face à Corey Hawkins. Cori Hakns.

La pièce raconte l'histoire de deux frères joueurs de bonneteau, Lincoln et Booth, et de leur destin tragique. L’œuvre porte sur le calvaire des afro-américains défavorisés.

"Je me suis immédiatement senti vivant. Vous savez, j'avais du mal avec les œuvres contemporaines parce qu'aucun des personnages ne me ressemblait. Je ne m'identifiais pas vraiment à eux. Cela a débloqué quelque chose en moi qui m'a permis de donner tout ce que j'avais à donner.'', explique Yahya Abdul-Mateen.

C’est à l’université que l’acteur a découvert la pièce. Il était monté sur les planches pour soutenir un étudiant metteur en scène.

"L'objectif a toujours été d'être à Broadway. Et je n'avais même pas besoin d'être la star d'un spectacle. Je voulais juste être sur scène et avoir plus que quelques répliques. Pour moi, c'était ça le succès : être capable de répondre à une vocation artistique et de le faire sur cette scène, tel était mon objectif. Et le fait de vivre ma première expérience à Broadway, d'être sur scène pour jouer "Topdog/Underdog" dans le rôle de Booth, est tout simplement un cadeau. C'est une boucle bouclée pour moi.'', raconte l'acteur.

Abdul-Mateen se retrouvera face à face pour le trophée Tony de l'acteur principal dans une pièce de théâtre avec son frère Hawkins, prolongeant ainsi leur rivalité fraternelle en dehors de la scène.

"Je pense honnêtement que je n'aurais pas pu donner la performance que j'ai donnée sans Corey, et humblement, je dirais que c'est l'inverse. Lorsque nous avons regardé de l'autre côté de la table et de la pièce, nous avons vu quelqu'un qui avait le même niveau de respect que nous pour ce que nous faisions, nous avons vu quelqu'un qui partageait le même niveau de respect pour ce projet. C'est ainsi que nous avons reconnu le jeu".

En cas de victoire le 11 juin, l'américain aura un Tony en plus d'un Emmy pour sa performance dans le rôle du Dr Manhattan dans la série "Watchmen" de HBO.