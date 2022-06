Nigeria : un imam tente de réconcilier les communautés d'Owo

Ahmad Aladesawe, l'imam en chef de la ville d'Owo, est présent dans sa mosquée malgré les réticences de ses fidèles qui sont encore terrorisés par la terrible attaque qui a lieu a l'Église catholique de la ville : j'ai essayé de parler à mon peuple (congrégation, ndlr) parce que l'incident qui s'est produit a dissuadé beaucoup de personnes de faire leur culte dans la mosquée explique-t-il.

Accompagné de quelques fidèles, l'imam a rendu visite aux blessés de cette terrible attaque tentant de réconcilier les deux plus grandes communautés de la ville d'Owo.

Ce qui s'est passé à Owo était inattendu. Personne ne s'y attendait. Le Nigeria dans son ensemble, quand on parle de sécurité, il n'y a pas de sécurité dans le pays."

Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a dénoncé "le meurtre odieux de fidèles", termine son deuxième mandat en février 2023 sous le feu des critiques, alors que le pays le plus peuplé d'Afrique est en proie à une insécurité généralisée.

Depuis douze ans, le nord-est du Nigeria est le théâtre d'une insurrection djihadiste, qui fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Le nord-ouest du pays est quant à lui ravagé par des bandes criminelles qui attaquent, pillent, enlèvent et tuent. Des groupes séparatistes pullulent dans le sud-est du pays.