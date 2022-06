En Ouganda, une entreprise veut lutter contre la pollution

Avec 1,5 million d’habitants, Kampala est une des villes les plus bouillonnantes d’Afrique. C’est aussi l’une des plus polluées, à cause notamment des particules fines émises par les pots d’échappement des véhicules. Une situation qui n’est pas sans risques sur la santé.

" L'un de mes enfants faisait constamment des allers-retours à l’hôpital à cause de maladies respiratoires. Chaque fois que je demandais aux médecins ce qui pouvait causer cette récurrence, on me répondait que c'était à cause de l'air que nous respirons...", explique Michael Wanyama.

Pour surveiller et obtenir des informations sur la qualité de l’air, une entreprise locale a mis au point une application qui envoie des données en temps réel aux utilisateurs.

"Nous avons beaucoup de poussière, beaucoup de routes non pavées. Les appareils qui permettent de surveiller la qualité de l'air tombent rapidement en panne. Nous avons donc dû concevoir quelque chose d'unique qui puisse combattre non seulement les quelques problèmes que j'ai mentionnés, mais aussi de nombreux autres défis, tout en fournissant des données précises", explique Joel Sematimba qui travaille pour la société Airqo.

Des milliards de personnes respirent un air pollué, selon l’OMS, avec des effets parfois graves sur la santé. En 2019, la pollution a provoqué la mort prématurée de près de neuf millions de personnes dans le monde, en majorité dans les pays pauvres.