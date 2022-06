OMS : une baisse de 94% des décès attendue en 2022 en Afrique

En Afrique, les décès dus à la pandémie de Covid-19 devraient diminuer de près de 94 % en 2022 par rapport à 2021. Une annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé. Le faible nombre de décès attendu cette année est une grande réussite pour le Continent qui a été victime de l'émergence de nouveaux variants s'est réjoui le Docteur Matshidiso Moeti, Directrice Afrique de l'OMS. En 2021, en moyenne, 970 personnes mourraient par jour. De plus, une baisse de 25 % des cas sera enregistrée en Afrique.

La menace de nouveaux variants prévient l'Organisation Mondiale de la santé est encore présente et les pays doivent intensifier leurs efforts pour mener une riposte ciblée qui offre aux personnes les plus vulnérables les services de santé dont elles ont besoin, notamment les vaccins contre la COVID-19 et des traitements efficaces.

En 2021, l'Afrique a été particulièrement touchée par la pandémie de covid qui était la septième cause majeure de décès, juste derrière le paludisme. L'augmentation significative du nombre de décès en 2021 était due au variant Delta, plus infectieux et provoquant une forme plus grave de la maladie.

En 2020, le virus du covid en était la 22e cause majeure de décès sur le continent.