Sadio Mané vise la ligue des champions et le Ballon d'Or

La finale de la ligue des champions européenne aura lieu ce samedi à Paris, une affiche alléchante entre le Liverpool de Jurgen Klopp et le Real Madrid.

L'entraîneur des Reds comptera sur son attaquant Sadio Mané pour faire tomber le mythique club espagnol. Le champion d'Afrique aborde cette finale sans pression.

"Pour moi, cela reste un match comme les autres, qui sera très, très difficile, car le Real est l'une des meilleures équipes au monde. Nous serons prêts. Je sais que nous serons prêts et que nous ferons tout notre possible pour gagner ce match.", a déclaré l'attaquant de Liverpool.

Un match à double enjeu pour Sadio Mané qui livrera une bataille à distance à l'attaquant madrilène Karim Benzema dans leur quête du Ballon d'or.

''Comme je l'ai dit depuis le début, mon objectif pour Liverpool est de remporter quatre trophées. Maintenant, on en a obtenu deux et nous en avons perdu un. Désormais, place à la Ligue des champions. Gagnons-la et nous verrons ensuite ce qui se passera. Mais c'est sûr que je serai très heureux de remporter la Ligue des champions ET le Ballon d'Or."

Benzema-Mané, un duel à suivre et qui rappelle la finale de 2018 où chacun avait trouver le chemin des filets. Battus 3-1 ce jour la, Liverpool a une revanche à prendre.