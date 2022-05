Soudan du Sud : la footballeuse Amy Lasu inspire les jeunes filles

Capitaine de l’équipe nationale féminine du Soudan du Sud, Amy Lasu se sert de son histoire personnelle pour inspirer les jeunes femmes africaines.

Amy Lasu est arrivée au Kenya à l’âge de trois ans après avoir fui la guerre civile au Soudan en 1998. Après avoir obtenu son diplôme et affiné parallèlement ses talents de footballeuse en jouant dans la Première Ligue féminine du Kenya, elle est repérée par l’équipe nationale du Soudan du Sud

"J'ai grandi au Kenya, j'y ai vécu la majeure partie de ma vie, j'ai étudié au Kenya, j'ai aussi joué au football au Kenya, j'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans... jusqu'à aujourd'hui." s'est confiée la footballeuse.

Interviewée dans le cadre d'une campagne de communication menée par l’ONG AMref, spécialisée dans la santé publique, pour changer la façon de raconter l'histoire de l'Afrique, Amy détient également une licence en gestion des ressources humaines à l'université Moi en 2018. Pour elle, le développement du continent passe par l’enseignement :

"Je pense qu'avec plus d'écoles pour tous les enfants, nous pourrons avoir plus de pilotes, d'ingénieurs et de médecins." a-t-elle affirmé.

Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a vécu dès 2013, six longues années de guerre civile.

Depuis, le pays est divisé en près de 50 tribus qui fragmentent le pays sur le plan linguistique.

Le pays se place avant dernier du classement l'indice mondial de développement humain.

"Je pense que le football est un moyen de cohésion sociale. Parce que le football ne fait pas de distinction entre les races, les religions et les tribus, il unit les gens, il favorise la paix dans les pays. Je veux juste ouvrir la voie à ces jeunes qui peuvent promouvoir la paix, unis nous pouvons essayer de changer les choses dans ce pays." a déclaré Amy.

Au Soudan du Sud, le football étai un sport tabou pour les femmes.

Amy comme d’autres joueuses talentueuses participent aujourd’hui à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes filles. La joueuse rêve d'ouvrir une académie.