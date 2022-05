Le Nigéria célèbre la journée internationale du jazz

Le Lagos International Jazz Festival s'est tenu ce samedi au Nigeria dans le cadre de la journée internationale du jazz initiée par l'UNESCO.

Les amateurs de musique se sont réunis au Bay lounge de Lekki, dans la banlieue de Lagos, pour assister au festival international de jazz du Nigeria, où ils ont été enthousiasmés par le son du jazz contemporain. Certains artistes, dont le flûtiste nigérian Tee Mac Omatshola, estiment que le jazz est un genre qui a de l'avenir dans le pays, malgré la prédominance de l'afrobeats.

"Le jazz est une forme d'art sophistiquée pour les mélomanes, il est joué par des professionnels pour les mélomanes, pour ceux qui s'assoient et écoutent la beauté de la musique", a déclaré Tee Mac.

Pour le flûtiste, le genre musical a besoin de soutien pour se développer au Nigeria. "Nous avons toujours un bon public de jazz au Nigeria et il se développe car de plus en plus de gens ont réalisé la rime, les compétences, mais l'industrie du divertissement, les banques, les financiers n'ont pas encore compris que le jazz est un bon business" a-t-il précisé.

S'exprimant également sur la pertinence et la croissance de la musique de jazz dans la société nigériane, Michael Ikhifa, artiste de jazz et saxophoniste, estime que le genre est venu pour rester au Nigeria.

"Le jazz au Nigeria est en train de se développer sérieusement, tout le monde n'aime pas les performances du jazz, surtout au Nigeria. Mais grâce à Dieu, beaucoup de gens commencent à comprendre ce que signifie vraiment être un musicien de jazz et notre public s'élargit" Michael Ikhifa

Fondateur du Lagos International Jazz Festival, Ayoola Sadare a déclaré que le festival a été mis en place dans le but d'établir Lagos comme une destination touristique de jazz et d'offrir aux visiteurs et à ses résidents de la musique contemporaine et du divertissement de qualité. Selon lui, le festival de jazz de Lagos offre aux artistes de jazz un moyen de projeter leurs talents.

"Il s'agit d'une plateforme permettant aux musiciens établis et à venir de présenter leur art. En tant que festival international, les gens le considèrent comme une référence. Le Lagos International Jazz Festival est une bonne plateforme pour que les musiciens de jazz puissent se projeter" a-t-il précisé. Il a ajouté que le jazz est un genre qui favorise la paix et l'unité à travers le monde.

"La musique est universelle, parfois vous jouez de la musique qui n'est pas en anglais, ce n'est pas la langue qui compte. C'est une langue à part entière qui amène des personnes d'origines diverses à chanter, à communiquer. Comme aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz, c'est à cause de la paix que le jazz projette que cette journée a été choisie."

Le correspondant d'Africanews, David Agunloye Taylor, rapporte que le festival de jazz de Lagos attire des artistes de jazz du monde entier et offre aux joueurs de jazz locaux l'occasion d'en apprendre davantage et d'améliorer leur art.