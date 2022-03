USA : l'histoire du jazz s'expose à Harlem en partenariat avec Disney

L'histoire du jazz est illustrée dans un nouveau partenariat avec Disney et le National Jazz Museum de Harlem.

L'histoire du jazz est explorée dans une exposition amusante inspirée du film "Soul" des studios d'animation Pixar, produit pour Walt Disney Pictures en 2020. La directrice exécutive du National Jazz Museum de Harlem, Tracy Hyter-Suffern, a déclaré que l'exposition, "The Soul of Jazz : An American Adventure", est le premier partenariat pour le centre.

"Nous avons désinstallé la plupart de notre exposition permanente", a déclaré Hyter-Suffern. "C'était l'idée de Disney de transformer le musée en Half Note Club du film".

L'un des administrateurs du musée a été tellement ému par le film de 2020 qu'il a contacté la société mère pour voir s'ils pouvaient collaborer. L'exposition a déjà été présentée à Walt Disney World à Orlando, en Floride, avant de s'arrêter à Kansas City, dans le Missouri, et à la Nouvelle-Orléans. Elle montre aux visiteurs comment la musique de jazz a évolué.

"Il explore ce à quoi ressemblait le jazz à San Juan, à la Nouvelle-Orléans, à Los Angeles et, bien sûr, ici même à Harlem", a déclaré M. Hyter-Suffern. "Et cela correspond parfaitement à notre programme, puisque nous explorons les racines et les itinéraires, les r-o-u-t-e-s du jazz à partir de là, depuis ses origines africaines jusqu'à son voyage à travers les Caraïbes, son atterrissage à la Nouvelle-Orléans et son arrivée à Harlem."

L'exposition sera visible jusqu'à la fin du mois d'août. Mme Hyter-Suffern espère que cela donnera aux étudiants l'occasion d'explorer tout ce qu'elle a à offrir pendant leurs vacances d'été.