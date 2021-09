Le jazzman Ray Lema rend hommage à Franco Luambo

Le pianiste Ray Lema rend hommage à l’un des piliers de la Rumba congolaise, Franco Luambo.

Samedi, à Lyon dans l’est de la France, Ray Lema accompagnés de ses 8 musiciens se sont produit sur la scène du Musée des confluences.

L’occasion de parler musique et d’honorer la mémoire d’une légende de la musique congolaise.

"En réécoutant Franco, je me suis rendu compte qu’il a fait une transposition de la philosophie rythmique congolaise sur une guitare. Aujourd’hui, ce qu’on appelle vraiment la musique congolaise, le N’dumbolo ect, cela vient de la philosophie de Franco, c’est lui qui a amené ces "seben" comme on dit chez nous, ces motifs de guitare qui reviennent en boucle, c’est Franco qui était l’inventeur en quelque sorte de ce style là, et aujourd’hui on ne le cite pas assez pour dire que c’est son influence, et j’ai été très honoré de pouvoir rendre hommage à cet aîné. " s'est confié Ray Lema.

Lors du festival Jazz Kiff 2019 à Kinshasa l’année du trentième anniversaire de Franco Luambo, Ray Lema a choisi d’interpréter des titres du grand parolier congolais le temps d'un concert. Finalement cette performance deviendra un album en hommage à Franco.

Intitulé « On entre KO on sort OK », le titre de l’album fait référence à la phrase qui était inscrite sur la devanture du bar où se produisait Franco : « on entre OK et on sort KO ». Ray Lema a inversé la phrase comme pour mettre en évidence la jovialité que transmet la rumba congolaise, (après l’avoir écouté on sort forcément "OK" ).

Sortit en 2020 cet album est une manière de rendre hommage au talent de Franco, son talent de parolier mais aussi de musicien et d'arrangeur. Franco a permis de revenir aux racines culturelles musicales congolaises, en y ajoutant des sonorités e plus de la tradition du conteur. Il a mis une empreinte dans la rumba congolaise mais aussi, plus largement dans la musique congolaise.

Sur scène avec huit autres musiciens dont les chanteurs Ballou Kanta et Fredy Massamba mais aussi le guitariste Rodriguez Vangama qui joue notamment avec des artistes comme Papa Wemba et plus récemment le rappeur Damso.

Pour Ray Lema d'une façon générale, c’est d’ailleurs le guitariste qui est le socle dans la rumba congolaise.