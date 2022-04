Angola : la "chasse à la mort" comme solution à la faim

La faim et le chômage transforment certains habitants de Luanda en "chasseurs de mort", dont la mission est de se tenir à l'entrée des cimetières et de suivre les proches des défunts jusqu'à la résidence où se déroulent les cérémonies afin de se nourrir.

Guilherme Augusto Dias est l'un de ces cas. Depuis trois mois, il pratique la "chasse à la mort" dans la capitale angolaise, une stratégie qui consiste à suivre les cérémonies funéraires d'inconnus, puis à manger au repas offert par la famille. Le chômeur de 40 ans explique que son intention est également de réconforter ceux qui perdent un être cher.

En Angola, la tradition veut qu'après un enterrement, la famille du défunt offre un repas en son honneur, normalement composé de "funge" (bouillie à base de farine de maïs ou de manioc) et de haricots à l'huile de palme, auquel tout le monde, des voisins aux parents et amis, voire des étrangers, peut assister. Des centaines de personnes affluent chaque jour dans les cimetières de Luanda, certaines pour rendre hommage aux morts ou enterrer un parent, d'autres pour soulager un estomac vide.

Les "chasseurs de mort" connus disent que ce mécanisme est une échappatoire pour tuer la faim et surmonter les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement pour subvenir à leurs besoins, une pratique dans laquelle beaucoup sont plongés depuis des mois. À l'entrée des cimetières de Santa Ana, à Viana ou de Camama, à Luanda, ces personnes, parmi les dizaines qui viennent dans les cimetières, sont souvent confondues avec des parents des défunts.

La semaine dernière, Guilherme Dias a été arrêté par la police parce qu'il a été confondu avec des manifestants qui s'étaient rassemblés au cimetière de Santa Ana.

"Cela arrive de temps en temps (rechercher des défunts), mais cette fois-ci j'ai été surpris, je fais cela depuis trois mois et je n'ai jamais eu de problèmes de ce genre", a-t-il déclaré à Lusa au tribunal de Luanda, où il a été jugé et acquitté parce qu'ils n'avaient rien à voir avec le processus.

João Baptista Kifuta, 23 ans, dont la dernière année a été consacrée à la "chasse aux obits", raconte qu'attendre un enterrement et se rendre ensuite à la maison de l'"obit" est le moyen qu'il a trouvé pour pouvoir se nourrir.

"Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Santa Ana (cimetière) en train d'attendre un enterrement, qui ne fait pas partie de ma famille, je fais toujours ça. Tous les mois, deux ou trois fois, j'y vais en attendant un enterrement pour pouvoir me nourrir", a-t-il déclaré.

Selon le jeune homme, qui est au chômage, il s'agit d'une pratique qui rapproche de nombreuses personnes. "Je rencontre aussi (à la porte des cimetières) d'autres personnes avec cette même intention, je suis dans cette vie depuis un an maintenant", a-t-il souligné.

Détenu dans les mêmes circonstances, ce "chasseur de mort" a également évoqué les "très mauvais" jours où il s'est retrouvé pour la première fois dans une cellule : "je n'ai jamais vécu ce genre de chose, je pleurais et dans la cellule il n'y avait vraiment aucune condition, il n'y avait pas d'eau et pas de nourriture. Ça sentait très mauvais et c'était la première fois que j'étais détenu" a-t-il déclaré.