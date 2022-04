Sénégal : Miracles de la Oummah, une émission religieuse qui cartonne

Au siège de la radio Africa 7 à Dakar, c’est l’heure de l’émission « Miracles de la Oummah ». Diffusé chaque semaine, ce programme religieux est écouté par de nombreux jeunes Sénégalais.

À l’antenne, des jeunes témoignent sur leur parcours religieux. On peut aussi entendre par exemple la lecture du Coran aux auditeurs.

"Notre objectif est de faire aimer le Coran à tout le monde, mais surtout à ceux qui n'ont pas de formation dans le Coran ou même à ceux qui ne l'écoutent pas. Pour cette raison, nous attachons une grande importance au tajwid (l'élocution) et choisissons les hafizes avec de belles voix. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Ceux qui regardent l'émission à la télévision peuvent voir que j'ai des émotions si intenses que je ressens des émotions si intenses. La parole de Dieu va directement au coeur" explique le présentateur de l'émission Mamadou Mustafa Fall.

Mamadou Mustafa Fall est fier de son émission, qui en deux ans seulement, est devenue l’un des programmes les plus écoutés du Sénégal.

Une autre raison de son succès, est qu’il n’hésite pas à donner la parole aux femmes, malgré les controverses sur leur rôle dans l’islam.

"Les femmes doivent sortir et montrer le modèle de l'islam. La première personne à entrer dans l'islam est une femme. La première personne qui a donné sa vie pour l'Islam était une femme. Il y a énormément de sourates pour les femmes dans le coran donc pourquoi laisser les femmes à la maison ? Elles sont des éducatrices, on doit les laisser enseigner, et les laisser prouver que le modèle de l'islam n'est pas un modèle archaïque."

Le programme est aussi très populaire sur les réseaux sociaux comme TikTok, très utilisé par les jeunes. Un succès qui surprend le présentateur.

"Lorsque j'ai ouvert le compte TikTok, je ne pensais pas qu'il serait aussi populaire. Mais j'ai plus de 77.000 abonnés, seulement en l'espace de 4 à 5 mois".

Selon lui, la présence de son émission sur les réseaux sociaux a été un bon moyen pour toucher et inspirer plus de jeunes Sénégalais.