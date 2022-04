Sénégal : des chrétiens fournissent des repas de ruptures de jeûne

Au Sénégal, plusieurs associations chrétiennes ont décidé de tendre la main aux musulmans. En cette période de Ramadan, tous ne peuvent pas rentrer à l'heure pour rompre le jeûne. C'est pour cela qu'a Dakar, des jeunes ont décidé de distribuer des dattes, de l'eau et des sandwichs aux passants.

"Partager un repas ne serait ce pour nos frères musulmans et chrétiens et aussi lancer un message, c'est vrai nous somme de croyances différentes, mais il faut que chacun puisse respecter la foi des uns et des autres", explique Marie Cardinale, responsable de l'association La Main du Cœur.

Une initiative commencée l'année dernière. Mais pour cette édition, les fêtes du Carême et du Ramadan coïncident.

"Je peux dire que c'est la plus belle des choses que je puisse faire, car je suis issue d'une famille islamo-chrétienne", raconte Salma Diallo, de l'association Le Sénégal comme on l'aime. "C'est une joie, une grande joie, je suis très heureuse d'être là avec les musulmans les chrétiens, c'est Dieu qui nous unit, et nos cœurs n'ont fait qu'un aujourd'hui".

Au Sénégal, près de 96 % de la population est musulmane et la majorité d'entre elle suit des enseignements soufis. Le pays est souvent présenté comme l'un des Etats où chrétiens et musulmans cohabitent en paix, et dans lequel il n'est pas rare de voir différentes religions au sein d'une même famille.