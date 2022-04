Le patron de l'OMS déplore l'accent mis sur la guerre en Ukraine

Le monde "ne prête pas le même degré d'attention aux vies des Noirs et à celles des Blancs", a affirmé mercredi le directeur général de l'OMS, comparant l'attention portée à l'Ukraine et celle accordée à d'autres pays.

"Toute l'attention portée à l'Ukraine est très importante bien sûr parce que cela a un impact sur le monde entier, mais pas même une fraction (de cette attention) n'est donnée au Tigré (la région de l'Ethiopie dont il est originaire, soumise à un blocus dévastateur ndlr), au Yémen, l'Afghanistan, la Syrie et tout le reste", s'est ému Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse.

"Il me faut être direct et honnête, le monde ne traite pas la race humaine de la même façon. Certains sont plus égaux que d'autres", a lancé le docteur Tedros, paraphrasant l'écrivain George Orwell.

"Et quand je dis cela, cela me fait de la peine (...) C'est très difficile à accepter mais c'est ce qui arrive", a-t-il insisté, espérant que "le monde reviendra à la raison et traitera toute vie humaine de la même façon".

Ghebreyesus a également rappelé que le Covid demeurait une urgence mondiale, alors que de nombreux pays assouplissent les restrictions sanitaires.

Le Comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 a été cette semaine unanime à estimer que ce n'était pas "le moment de baisser la garde". Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donc maintenu mercredi l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS.

Selon le dernier rapport hebdomadaire sur la situation épidémiologique publié mardi par l'OMS, le nombre de cas de Covid a continué à baisser pour la troisième semaine consécutive,avec un recul de 24% durant la semaine du 4 au 10 avril par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de décès a aussi reculé (-18%) par rapport à la semaine précédente.

Dans les six régions de l'OMS on a enregistré 7 millions d'infections et 22.000 morts, le niveau le plus bas depuis les premiers jours de la pandémie.