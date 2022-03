Guerre en Ukraine : l'angoisse des proches d'étudiants congolais

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, des familles africaines dont les enfants étaient inscrits dans les universités de ce pays, sont plongées dans l'angoisse. Souvent, leurs fils n'ont plus donné de leurs nouvelles.

C’est devenu un rituel pour cette famille basée à Goma, dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, tenter de joindre les deux enfants étudiants en Ukraine qui ont réussi à franchir la frontière polonaise. Mais le téléphone sonne en vain. Un échec qui plonge Solange Kahindo et son époux dans une situation inconfortable.

" La situation actuelle n'est pas bonne, nous avons peur. Il y a deux ans, nous avons envoyé les enfants étudier là-bas, mais la guerre les dérange. Les enfants souffrent. Nous les avons appelés, ils nous ont dit qu'ils avaient réussi à fuir. Mais nous avons toujours peur. La vie n'est pas bonne ici, tous les jours, il y a la guerre, c'est pour cela que nous les avons envoyés là-bas. Malheureusement, la guerre arrive là-bas aussi. Maintenant, nous ne savons pas quoi faire pour nos enfants", a déclaré Solange Kahindo, mère de deux étudiants en Ukraine.

Seul réconfort, les photos de Djodjo Katanga et Kasereka Katanga. En attendant, un coup de pouce des autorités congolaises.

"Nous avons entendu que le gouvernement congolais va intervenir pour que les enfants reviennent. Mais, malheureusement, au fil des jours, rien n'est fait et les enfants sont dans l'insécurité. Vous savez, la vie des réfugiés n'est pas facile, on mange difficilement, c'est la souffrance totale. Les enfants veulent retourner en RDC parce qu'ils sont même maintenant victimes du racisme et ils se sentent déjà en insécurité.", explique Solange Kahindo.

Un sentiment de peur partagé aussi par cette famille dont le fils est injoignable depuis une semaine.

"Nous avons entendu les nouvelles de la guerre en Ukraine, mon fils était parti là-bas pour étudier. Quand tout a commencé, nous lui parlions au téléphone et il nous racontait l'évolution de la guerre, comment il se préparait à fuir. Puis il nous a dit qu'il était parti en Pologne. Maintenant, cela fait une semaine que je l'appelle, son numéro ne passe pas, je ne sais pas où il est maintenant, j'ai peur, car je ne sais pas où est mon fils son numéro ne passe pas. Nous lui avons déjà écrit des messages, mais aucune suite, maintenant, je passe toute la journée devant la télévision à suivre les nouvelles et à espérer qu'il y ait des nouvelles de lui.", affirme Faida Ntantine, mère d'Alain Chirimwami, étudiant disparu en Ukraine.

Ces familles ne rêvent que d’une chose, recevoir un coup de fil des enfants coincés en Pologne ou encore dans l’enfer ukrainien.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a récemment annoncé qu'au moins 636 civils ont été tués depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.