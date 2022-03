Mali : la Cour de justice de l'UEMOA demande la suspension des sanctions

La Cour de justice de l’Union monétaire ouest-africaine a ordonné la suspension des sanctions prises contre le Mali le 9 janvier. Des mesures consécutives au refus de la junte malienne de proposer un chronogramme de la transition conforme aux attentes de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest.

Au nombre des mesures, la suspension des transactions commerciales et financières des Etats membres de la CEDEAO avec le Mali, hors produits de grande consommation et de première nécessité. Le gel de avoirs du pays dans les banques centrales de l’organisation régionale et les banques commerciales de ses Etats membres entre autres.

La Cour de justice de l’UEMOA avait été saisie par les avocats du gouvernement malien le 15 février. Mettant en avant l’impact supposé de ces mesures sur la population.