Le Rwanda veut relancer son économie avec l’événementiel

Le Rwanda développe son secteur événementiel pour relancer son économie.

Conférences, tournois sportifs et autres concerts, en moins de dix ans, le pays est devenu l'une des destinations choisie par les organisateurs du continent africain.

En 2019, Kigali la capitale rwandaise a été classée 2ème ville africaine en nombre d’événements accueillis derrière Le Cap en Afrique du Sud et devant Marrakech au Maroc, et Nairobi au Kenya.

"Si vous regardez ce que nous avons fait en termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'investissement et d'infrastructure. Quand quelqu'un arrive de l'aéroport, il peut prendre un taxi, il peut aller dans un hôtel de son choix avec différents aspects budgétaires, du cinq étoiles au plus bas. Si vous regardez ce que l'industrie de l'événementiel apporte au tourisme, c'est environ 13 % de ce qu'elle apporte, et globalement 22 % à l'ensemble de l'économie nationale." a déclaré Janet Karemera, directrice adjointe du Rwanda Convention Bureau.

Avant la pandémie de Covid-19, les revenus des conférences avaient bondi de près de 40 % entre 2016 et 2019, selon les chiffres du gouvernement. La multiplication des nouvelles infrastructures au cours des six dernières années dont , le stade de cricket de Gahanga ou la Kigali Arena de 10 000 places, la plus grande salle couverte d'Afrique de l'Est - a contribué à développer ce secteur naissant.

" En ce moment, nous avons beaucoup d'équipes qui ont demandé à venir du Royaume-Uni pour venir jouer au Rwanda, et nous leur vendons aussi ces installations pour qu'ils sachent qu'ils peuvent venir et avoir leurs matchs d'échauffement ici, leurs camps ici aussi bien qu'ils viennent jouer au cricket, ils viennent et vont voir les gorilles." a expliquéEmmanuel Byiringiro, directeur général de la Rwanda Cricket Association.

Les grandes chaînes hôtelières internationales se sont également installés à côté du centre de convention, la plus grande salle couverte d'Afrique de l'Est la Kigali Arena de 10 000 places.

Les autorités injectent des fonds pour développer la compagnie aérienne nationale Rwandair et construire un nouvel aéroport international à la périphérie de la capitale.

"En termes de conception et de vue, je ne pense pas que vous trouverez un meilleur stade dans le monde, je veux dire, regardez-le, c'est absolument étonnant et stupéfiant de jouer sur ce terrain. Donc pour l'Afrique, en termes de normes africaines, je pense qu'il est tout à fait à la hauteur." a ditKuben Pillay , directeur des tournois Conseil international du cricket (ICC).

Les lourds investissements dans les infrastructures ont contribué à l'endettement du Rwanda, qui est passé de 15 % du PIB en 2010 à près de 54 % en 2019,

Alors que les recettes des conférences restent faibles pour l'instant -- environ un pour cent du PIB, selon le RCB.

Des événements majeurs organisés en 2022 comme la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth CHOGM rendent le gouvernement rwandais optimiste quand à ces investissements, Malgré l’effondrement des revenus suite à la pandémie, es revenus se sont effondrés de 65 millions de dollars (57 millions d'euros) en 2019 à 5,4 millions de dollars en 2020, selon les chiffres du gouvernement.