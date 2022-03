Kenya : les eaux souterraines, l'alternative à la crise de l'or bleu

Dans le village Mwangulu, dans le comté de Kwale, au Kenya, les sources conventionnelles tarissent progressivement, en raison des changements climatiques. Les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour trouver le précieux liquide. Pour cause, les lits de rivières tarissent progressivement.

Il faut donc recourir aux forages de puits pour dénicher les eaux souterraines.

" À l'heure actuelle, la source d'eau la plus fiable est l'eau souterraine. Et comme vous le voyez, le forage est un exercice qui ne prend qu'une journée. Un jour et vous avez de l'eau, au lieu de passer environ un mois pour construire un barrage d'eau et ensuite, il devient sec." ; a déclaré Moses Tsuma, géologue à Hallmark Pump Services ; une société de forage qui dit opérer aussi au Soudan du Sud.

L’eau souterraine est présentée comme l’alternative à la sécheresse. Le potentiel de cette ressource hydrique ignorée a du reste été mis en avant par l’UNESCO. Des quantités qui permettraient de maintenir la sécurité en matière de l’or bleu.

"C'est une très grande ironie que quelqu'un doit marcher 3 000 mètres et pourtant, il y a de l'eau à seulement 30 mètres sous ses pieds et donc, c'est quelque chose que si nous pouvions avoir un bon mécanisme et des cadres mis en place, nous pourrions avoir un problème d'eau résolu dans nos zones rurales, en particulier dans les endroits où les précipitations sont un problème." ; ajoute le géologue.

Mais il faut au moins 13 000 dollars pour un forage. L’action des pouvoirs publics est donc attendue afin de favoriser l’accès des populations rurales à l’eau.

"Cela signifie que, si quelqu'un passe la moitié de sa journée à chercher de l'eau, alors que peut-il faire d'autre ? même les enfants iront à l'école en retard, les gens seront maintenus dans la pauvreté et il n'y aura pas de développement à cause du seul problème d'eau." ; explique Moses Tsuma.

Selon l’ONU, les vastes aquifères restent largement sous-exploités : seuls 3 % des terres agricoles de ces régions sont équipées pour l'irrigation et 5 % seulement de ces terres utilisent des eaux souterraines.