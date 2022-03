Afrique du Sud : aux abords du Cap, l'eau manque

Il y a quatre ans, la région du Cap en Afrique du Sud subissait la pire sécheresse de son histoire, et son barrage était à sec. Depuis, les réserves d'eau de la ville sont proches de leurs capacités maximales. Mais derrière les montagnes l'eau reste une denrée rare. Les habitants du Township de Kayelitsha font des réserves en vue des prochaines coupures d'eau et remplissent minutieusement des barils, au cas où l'eau viendrait à manquer.

"C'est pire qu'avant ! Parce qu'à ce moment-là, on savait que l'on était confronté à un problème, à un problème d'eau", explique Shadrack Mogress. "Mais là, c'est pire, parce que l'on a de l'eau et on le sait. Mais le plus grave, c'est que c'est arrivé pendant une sécheresse".

"On n'a pas d'autre choix que de remplir nos seaux autant que possible, chaque matin", ajoute Sandile Zatu.

Les seuls points d'eau disponibles sont rattachés aux toilettes de la ville, où plusieurs centaines de milliers de personnes vivent, et ce nombre ne cesse de croître. Tous espèrent accéder à une vie prospère aux abords de la capitale sud-africaine.

"Pendant la période du Covid-19, au moins 17 nouveaux bâtiments informels illégaux ont été érigés à travers notre ville en l'espace de quelques mois", détaille Zahid Badroodien. "Dix-sept nouveaux établissements informels illégaux. Et la ville est alors censée fournir des services de base à chacun d'eux, ce qui est difficile à faire."

Mais tous les problèmes du Township ne reposent pas seulement sur l'afflux constant de nouveaux habitants, explique la professeure Jo Barnes.

"Une partie de cela échappe au contrôle de la ville, mais ça dure depuis 30 ans et je n'ai vu que très peu de planification pour faire face à ces gens", explique Jo Barnes, spécialiste de la santé communautaire à l'Université de Stellenbosch. "Il me semble, et j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois qu'ils ont pensé que s'ils ne faisaient rien et les laissaient s'installer là où ils sont, comme ce n'est pas adapté, ils s'en iront".

Selon un rapport de la Banque Mondiale, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. Et le changement climatique pourrait encore plus aggraver ces disparités.