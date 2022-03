Soudan du Sud : la mission de l'ONU prolongée d'un an

Les casques bleus resteront au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté mardi une résolution renouvelant d’une année, la Minus, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La Russie et la Chine se sont abstenues lors du vote de ce texte porté par les Etats-Unis.

Pékin a dénoncé un texte déséquilibré alors que Moscou a justifié son attitude par le rejet de ses amendements.

La force onusienne dans le pays comprend 17.000 Casques bleus et 2 100 policiers. La mission est considérée comme l’une des plus onéreuses, avec un budget annuel de plus d’1 milliard de dollars.

Ces soldats de la paix ont pour mission, selon la résolution, d’empêcher un retour à la guerre civile au Soudan du Sud", d’aider à ‘’ construire une paix durable aux niveaux local et national", et à "soutenir une gouvernance inclusive et responsable et des élections libres, justes et pacifiques".

L’appréhension est grande de voir le plus jeune pays du continent basculer de nouveau dans la guerre à moins d’un an des élections. Le Soudan du Sud peine à vivre en paix depuis son indépendance en 2011.