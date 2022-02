Le Sénégal lance les travaux de son premier terrain de futsal

Cérémonie de lancement des travaux d'infrastructures sportives au Lycée Lamine Gueye au Sénégal en présence de nombreux élèves. Le président de la FIFA Gianni Infantino s'est rendu à Dakar pour la célébration, le projet faisant partie du programme FIFA Forward. Par cette initiative, la fédération souhaite allier le sport et l'éducation, en transmettant des valeurs communes.

"Il est important de faire en sorte que l'éducation et le sport aillent de pair, car le football est une école de la vie", a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA. "Nous avons avec nous le professeur Arsène Wenger, un grand entraîneur. Il est la preuve de cette nouvelle philosophie que nous avons à la FIFA pour combiner éducation, formation et développement. Avec le ballon comme prétexte, on peut parler de tout. On peut parler de respect, de violence, d'esprit d'équipe, on peut aussi s'entraider. Il y a ce trait de caractère dans le football que j'aime beaucoup et qui, je pense, peut aider tous les garçons et les filles dans la vie."

Avec ce projet, un terrain de foot et un autre de futsal seront créés. Les vestiaires pour garçons et pour filles devraient également être rénovés, pour permettre l'entraînement et les compétitions de clubs et écoles de la région de Dakar-Plateau.

"Au nom de la famille du football et du collège Lamine Gueye, je voudrais vous dire un grand merci", a déclaré Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football.

"Je voudrais terminer en disant simplement aux élèves ici présents qu'ils ont une chance. Pendant sept ans, nous n'avons pas eu la chance d'accueillir le Président de la FIFA et tous ses collègues ou leurs homologues de la CAF, et nous n'avons certainement pas eu la chance de voir des investissements comme celui-ci de la part de la FIFA ou la chance d'avoir le premier terrain de futsal dans l'histoire du Sénégal."

Ce projet de création d'infrastructures sportives fait suite à un protocole d'accord conclu avec la Confédération africaine de Football (CAF) et l'Union Africaine en février 2019.