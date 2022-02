CAN 2021 : un vent d’espoir souffle sur le football sénégalais

La victoire digérée, tous les regards sont désormais tournés vers l’avenir. La première étoile continentale place encore plus haut le niveau d’exigence autour des Lions du Sénégal.

Selon Souleymane Diallo, coach en ligue 1, ce succès est également porteur d’espoir pour le football local.

« Aujourd’hui, on doit porter un regard pointu sur ce qui se passe au niveau local. Il y a d’autres efforts, d’autres orientations sur lesquelles nous devons porter notre attention pour le développement du football local. Pour moi, nous devons renouveler de vigilance à tous les niveaux, continuer à travailler, comme tu l’as dit à l’entame de ton propos, c’est-à-dire porter une attention particulière au football local. »

Avec un prestige renforcé, les défis n’en deviennent que plus grands. La grosse équation est surtout de savoir comment tirer profit de ce statut de champion. En tout cas, pour Papa Massata Diack, expert en marketing sportif, occasion ne pouvait être plus belle pour donner un nouveau souffle au foot sénégalais.

« Avec cette étoile, on a assez d’arguments pour attirer les partenaires étrangers et inciter les clubs étrangers à investir dans le football africain et particulièrement sénégalais. On a aussi l’occasion d’utiliser toutes les plateformes tels que le OTT, le marketing digital, mais ça se fera aussi par une agence marketing parce que la fédération ne peut pas gérer ça. Les fédérations africaines ont à se moderniser en faisant appel à des gens de marketing et des agences de relations publiques. »

Après les célébrations grandioses, place maintenant aux défis. Les Lions vont entamer dans quelques semaines l’un des exercices les plus compliqués : se maintenir au sommet. Quant à la Fédération sénégalaise de football, elle est attendue sur beaucoup de questions notamment celle liée au développement du football local.