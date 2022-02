CAN 2021 : les supporters sénégalais accueillent les Lions à l'aéroport

L’euphorie n’est pas encore retombée à Dakar, les supporters sont toujours dans la ferveur de la victoire des Lions de la Teranga en finale de la Coupe d’Afrique des nations.

Un premier trophée célébré comme il se doit. Ils sont des dizaines, des centaines de milliers à converger vers l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour l’accueil des héros du jour qui offrent au Sénégal sa première étoile continentale. Alors Africanews vous plonge au cœur de ces célébrations. Voici quelques réactions.

« On est vraiment content. Cela fait des années qu’on attendait ça. Franchement, c’est beaucoup de plaisir et d’émotion. On arrive même pas à exprimer nos sentiments. Aujourd’hui, c’est un jour qu’on ne peut expliquer, tous les Sénégalais sont contents après de longues années d’attente ».

« On va aller voir les Lions à l’aéroport. On est vraiment content. Ils sont les meilleurs. »

« Beaucoup de bonheur. Ce qu’on ressent est inexplicable. On est très content aujourd’hui. »

Et la fête va encore se prolonger jusqu’à ce mardi. Les Lions vont être reçus au palais par le président Macky Sall. Ils vont être décorés dans l’ordre national du Lion.