La 22e édition du Tour du Rwanda commence sous la pluie

Le top départ du tour cycliste du Rwanda a été donné dimanche. Première manche, de ce début de compétition, un contre-la-montre individuel, une première depuis 2017.

Les organisateurs espèrent attirer au moins 2 millions de spectateurs pour cette édition qui se déroule sur fond de mauvaises conditions météorologiques. Une météo pas du goût des coureurs.

‘’ Cette première course a été très difficile, à cause, de la pluie, quand il y a trop de pluie, la route est glissante, donc c'était difficile pour moi, car je n'ai pas remarqué mes erreurs sur la route, aujourd'hui, c'est la première étape, demain, c'est la prochaine étape, donc je vais essayer de gagner demain. ’’, a déclaré Byiza Reunus, cycliste de l’équipe du Rwanda.

Cette année, la concurrence est rude. Le Tour du Rwanda ayant enregistré la participation supérieure à celle des éditions précédentes. Une bonne nouvelle pour les organisateurs dans la perspective des championnats du monde de 2025.

‘’Ce tour du Rwanda est un échauffement vers 2025, nous regardons ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait mieux, ensemble avec les équipes techniques de l'UCI et d'autres experts dans le domaine, je pense que 2025 sera un succès pour le Rwanda et un succès pour le cyclisme mondial. ‘’, a expliqué Abdallah Murenzi, président de la fédération rwandaise de cyclisme.

Et d’ajouter, ‘’ Nous avons 4 nouvelles équipes et nous espérons qu'elles seront plus nombreuses l'année prochaine, les coureurs aiment le Rwanda, les équipes aiment le Rwanda, ils veulent tous venir courir au Rwanda mais malheureusement ces jours-ci ils sont occupés avec le cyclisme, ils ne peuvent pas venir au Rwanda, certains sont en Espagne, certains sont à Dubaï, certains ailleurs, donc nous pensons que l'année prochaine nous aurons plus d'équipes que l'édition de cette année.’’

Au total, 19 équipes ont été sélectionnées parmi les principales nations cyclistes d'Afrique et du monde entier.