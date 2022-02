Nigeria : le British Museum réticent à rendre les Bronzes du Bénin

Depuis plusieurs mois, les anciennes puissances coloniales ont entamé un processus de restitution des œuvres d'art pillées. Parmi elles, les Bronzes du Bénin. Au Nigeria, Mohamed Suleyman estime que le retour de ces œuvres est indiscutable, de par la manière dont elles ont été acquises.

"Vous allez dans un endroit, vous tuez les habitants, vous volez leurs biens et maintenant, vous jugez que l'on fait caprices", s'indigne Mohammed Süleyman, président de l'Association nationale des artistes nigérians. "Certains soldats avaient des œuvres dans leurs maisons et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles de soldats qui les conservent. Maintenant, nous regardons tout ce qui doit être fait et, tout d'abord, nous n'allons pas accepter de simples excuses. Nous voulons qu'ils rendent des comptes au sujet du nombre de morts".

Mais le British Museum avance l'argument qu'il n'y a pas de lieu propice à la sauvegarde des œuvres au Nigeria, et retarde la restitution des Bronzes du Royaume du Bénin.

"Il y a un document qui s'appelle le British Museum Act de 1963, qui interdit au British Museum de rendre des trésors de sa collection", détaille le chercheur Barnaby Philips. "Personnellement, je pense qu'il est vrai que le Musée a, par le passé, utilisé cette loi comme une excuse pour ne rien faire. Cependant, il est également vrai qu'il s'agirait en fin de compte d'une décision politique du gouvernement britannique. Et le gouvernement britannique actuel n'est pas favorable à l'idée de restitution des objets pillés par les colons."

Alors qu'il en possède la plus grande collection, seul le British Museum est réticent à rendre les Bronzes du Bénin. Tandis que dans certaines universités et musées du pays, l'administration a déjà entamé le processus de restitution des œuvres du Royaume du Benin.