Nigeria : Benin City retrouve ses trésors pillés par les britanniques

Le gouvernement nigérian a remis deux trésors en bronze pillés à l'époque coloniale à un souverain traditionnel de Benin City lors d'une cérémonie officielle à laquelle assistent des invités royaux et des chefs traditionnels.

"Vous pouvez voir que le souverain était très ému aujourd'hui. Tout le Bénin est aux anges, et la bataille pour le retour des autres objets, où qu'ils soient dans le monde, est en cours", explique Charles Edosomwan, le haut chef du royaume du Bénin. "Ce retour nous donne beaucoup de joie parce qu'ils symbolisent l'espoir que tous les objets volés seront rendus. Tant que vous ne les rendez pas, vous êtes en possession de biens volés."

Un coq en bronze et un buste de roi rapportés du Royaume-Uni étaient exposés au public dans le palais du roi du Bénin, dont les ancêtres régnaient sur la région lorsqu'elle a été saccagée par les soldats britanniques en 1897. D'autres Bronzes sont encore sauvegardés dans des musées européens, mais certains processus de restitution sont en cours.

"Le ministre m'a donné la permission de me rendre en Europe et d'interagir à nouveau avec des musées en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni pour voir si nous sommes en mesure de convenir d'une date à laquelle ces accords de transfert seront signés et où ces objets commenceront à arriver", détaille Abba Tijani, le directeur général de la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria.

"L'événement d'aujourd'hui signifie qu'une œuvre d'art, un objet appartenant au Royaume du Bénin qui a été enlevé il y a 125 ans, c'est-à-dire une vague de deux à trois générations, est maintenant retourné là où il appartient...", conclu Sarafa Tunji Isola, le haut-commissaire du Nigeria au Royaume-Uni.