Ethiopie : l'ONU attire l'attention sur la situation dans la région d'Afar

Les combats dans la région d'Afar, dans le nord de l'Éthiopie, ont "englouti" un camp abritant des réfugiés de l'Érythrée voisine, a déclaré l'ONU vendredi, tuant cinq personnes et forçant des milliers d'autres à fuir.

L'attaque du début du mois est le dernier coup porté aux plus de 100 000 réfugiés érythréens vivant en Éthiopie, dont les camps ont été à plusieurs reprises pris dans une guerre meurtrière de 15 mois.

L'organisation souligne également le nombre croissant de victimes des combats à Afar, qui est devenu ces dernières semaines le front le plus actif du conflit opposant le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed au groupe rebelle du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Des survivants de l'attaque du camp de Bahrale à Afar ont rapporté qu'"au moins cinq réfugiés ont été tués et plusieurs femmes ont été kidnappées" après que des hommes armés y soient entrés le 3 février, a indiqué l'agence des Nations unies pour les réfugiés dans un communiqué.

"Les membres des familles se sont perdus les uns les autres dans le chaos de la fuite du camp", précise le communiqué.

Le camp de Barahle est situé près de la frontière entre Afar et Tigré. Le TPLF contrôle la majeure partie du Tigré et a annoncé en janvier qu'il avait étendu ses opérations à l'Afar, affirmant qu'il avait été provoqué par les attaques des forces pro-gouvernementales contre ses positions.

La déclaration de l'ONU de vendredi n'a pas précisé quelles forces survivantes étaient accusées d'avoir visé le camp.

Des réfugiés assiégés

La guerre d'Éthiopie a éclaté en novembre 2020, lorsqu'Abiy Ahmed a envoyé des troupes dans le Tigré pour renverser le TPLF, en réponse, selon lui, aux attaques du TPLF contre les camps de l'armée.

Dès le début, les réfugiés érythréens ont été pris entre deux feux : Deux camps du nord du Tigré, Hitsats et Shimelba, ont été pillés puis complètement détruits dans ce qu'un groupe d'aide a appelé un "saccage". Les forces érythréennes, qui ont soutenu le premier ministre dans la guerre, ainsi que les milices tigréennes ont été accusées d'y avoir tué et violé des réfugiés, et des milliers d'habitants des camps sont toujours portés disparus.

En juillet dernier, deux autres camps du Tigré - Mai-Aini et Adi Harush - ont été pris dans les combats. L'attaque de Bahrale est la première fois qu'un camp situé en dehors du Tigré est touché.

Créé en 2009, le camp abritait près de 21 000 réfugiés en décembre 2021, selon l'ONU, et plus de 13 000 autres réfugiés vivaient dans les districts environnants. Plus de 4 000 réfugiés de Bahrale ont atteint Semera, a indiqué l'ONU vendredi.