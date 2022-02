Le sommet UA-UE s'ouvre à Bruxelles et les attentes sont élevées

Le coup d’envoi du 6e sommet Union européenne-Union Africaine est donné à Bruxelles. Sécurité, santé et stabilité sont les trois défis de cette rencontre de deux jours qui doit définir le nouveau partenariat Afrique-Europe.

Les pays de l'Union européenne et de l'Union africaine ont entamé jeudi un sommet de deux jours visant à intensifier les relations entre les deux blocs dans des domaines tels que les transports, l'énergie, l'agriculture, la sécurité et la santé. La réunion, qui rassemble les dirigeants des 27 États membres de l'UE et quelque 40 dirigeants de pays de l'Union africaine, a débuté vers 15 heures, heure de Bruxelles (14 heures GMT), par une cérémonie d'ouverture.

Les discussions doivent tenir autour de sept tables rondes pour "éviter la litanie des discours lors d'une longue plénière sans résultats" et des "échanges animés" sont attendus, ont expliqué les organisateurs du sommet.

La réunion, qui n'aboutira qu'à une déclaration sur une "vision commune pour 2030", s'appuie sur le plan stratégique de l'UE visant à mobiliser 150 milliards d'euros d'investissements publics et privés en Afrique sur sept ans et consistera en des échanges lors des discussion thématiques.

Aux pieds des bâtiments du Conseil européen à Bruxelles où se tient la rencontre, notre correspondante Africanews a observé la présence de la diaspora congolaise, rassemblée pour dire "non à la balkanisation", mais aussi pour dénoncer l'implication du Rwanda dans les crimes commis au Nord-est de la RDC. En mai dernier, le président Paul Kagamé faisait une déclaration choc pour les Congolais de la RDC, "il n’y a pas eu de crimes, c’est la théorie du double génocide qui est à l’œuvre" avait-il précisé au regard du rapport mapping de l'ONU.