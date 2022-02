Ethiopie : la souffrance s'étend sur le front oublié d'Afar

Déclenchée par une nouvelle offensive rebelle qui a entraîné des destructions et des déplacements massifs, la région d'Afar traverse la période la plus difficile de son histoire, selon les responsables et les habitants.

Plus de 15 mois après les premiers coups de feu, les envoyés étrangers évoquent les voies de la paix en Éthiopie et le Premier ministre Abiy Ahmed évoque publiquement le conflit au passé. Mais dans toute la région aride et extrêmement chaude, des survivants choqués par les obus attendent des distributions de nourriture dans des écoles qui ont été transformées en sites de déplacement de fortune.

Le seul hôpital de référence d'Afar est sollicité bien au-delà de sa capacité d'accueil, les médecins manquant d'anesthésiants face à l'afflux apparemment incessant de civils souffrant de fractures, tandis que les personnes déplacées attendent les secours dans des sites de fortune.

Pendant ce temps, les patients se demandent à voix haute pourquoi personne ne semble faire attention, se plaignant que "leurs voix n'ont pas été entendues", a déclaré le directeur général de l'hôpital, Hussein.

Désarmés

La guerre a éclaté dans la région du Tigré, située à l'extrême nord de l'Éthiopie, en novembre 2020, mais Afar n'a pas connu de combats avant juillet 2021, lorsque le groupe rebelle du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a étendu ses opérations.

À la fin de l'année dernière, les combats se sont intensifiés à Afar avant qu'Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, ne se déploie dans la région dans le cadre d'une contre-offensive qui a finalement repoussé les rebelles dans le Tigré.

Ces épisodes d'hostilités font pâle figure en comparaison de ce qui s'est déroulé ces dernières semaines, selon les habitants d'Afar : des attaques incessantes impliquant beaucoup plus de combattants tigréens et des armes beaucoup plus lourdes, notamment des chars et des canons automatiques. Les forces d'Afar, armées de fusils kalachnikovs et dépourvues de soutien militaire, ont été complètement dépassées.

"Vous ne pouvez pas vaincre des mortiers avec une kalachnikov", a déclaré Ibrahim Abdala, un combattant de la milice qui a reçu une balle dans la poitrine dans le district de Kuneba à Afar ce mois-ci.

Le "chemin de la destruction"

Les travailleurs humanitaires s'inquiètent également des taux de malnutrition extrêmement élevés dans le Tigré. Selon les Nations Unies, les récents combats ont rendu impossible l'entrée des convois humanitaires dans le Tigré via la capitale Afar, Semera, qui est actuellement la seule route terrestre opérationnelle.

Le TPLF a défendu sa poussée vers Afar, affirmant qu'elle a été provoquée par des attaques contre ses positions dans le Tigré et affirmant qu'il "n'a pas l'intention de rester longtemps à Afar".

Elle souligne également que le Tigré est soumis à ce que l'ONU appelle un "blocus humanitaire de facto" depuis bien avant que les derniers affrontements n'éclatent à Afar, tout en affirmant que ses combattants n'ont jamais empêché les camions d'aide de passer. Mais cet argument ne trouve pas d'écho auprès des habitants d'Afar.

"Le TPLF a choisi la voie de la destruction, pas celle de la paix", a déclaré Ahmed Nuro, un fonctionnaire local de la ville frontalière d'Abala. "Ils ne cesseront jamais de tirer" a-t-il ajouté.