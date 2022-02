Laquan Smith électrise la Fashion Week de New-York

LaQuan Smith a lancé lundi la Semaine de la mode de New York lors d'un défilé dans les salons du Down Town Association. Une collection raffinée et toujours aussi sexy portée par la présence de l'actrice italo-américaine, Julia Fox.

Avec ses invités dispersés dans les salles du Down Town Association, l'un des plus anciens clubs privés de la ville, Smith a présenté une collection raffinée mais toujours aussi sexy, pleine d'éclats d'or, de bleu et de rouge, et de minuscules minis avec des découpes sculptées à tous les bons endroits.

"Je ne veux pas trop en dévoiler mais j'ai joué avec beaucoup de formes, j'ai joué avec beaucoup de textures, il y a beaucoup de cuir, beaucoup de laine, beaucoup de perles et de paillettes. Cette collection est vraiment juste super provocante et très glamour et très sexy." assurait Laquan Smith, quelques minutes avant son entrée en scène.

Encore une fois, la présentation de la collection du styliste américain avait fait le plein et rassemblé le gratin du show-biz américain. Un parterre d'invités pressé de découvrir les dernières créations du magicien de la haute couture...

"J'adore LaQuan. Il est tellement innovant, tellement créatif et je suis juste tellement excitée de voir ce qu'il va apporter cette saison sur le podium. Il fait littéralement tout tomber à chaque fois " explique LaLa Anthony. Une autre actrice, Nicole Ari Parker, assure qu'il " est tout simplement magnifique. Il est si frais et excitant et fait en sorte qu'une femme se sente spectaculaire."

Des stars dans le public et du beau monde également sur le podium avec la présence de l'actrice Julia Fox, tout juste séparée du rappeur Kanye West. C'est elle d'ailleurs qui a ouvert le défilé dans la lignée du créateur américain, à savoir raffiné, sexy et coloré. La patte de Laquan Smith dans toute sa splendeur...