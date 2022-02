L'Afrique paie le lourd tribut du changement climatique

Les chiffres parlent d'eux mêmes. Selon l'ONU d'ici 2030 plus de 100 millions d'Africains seront touchés par le réchauffement planétaire. Sécheresses, inondations, fonte des rares glacier dans un avenir proche ... les événements climatiques extrêmes accentuent l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le coût est lourd pour un continent à faible revenu.

Le climat sera l'un des enjeux du sommet jeudi et vendredi entre l'Union Africaine et l'Union européenne

"On estime que les effets dévastateurs du changement climatique feront augmenter (pour atteindre) en fait plus de 50 % le PIB du continent d'ici à 2030. Et il s'agit là d'une pilule amère à avaler, étant donné que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4 % au total des émissions de gaz à effet de serre" a expliqué Robert Muthami, Friedrich Ebert Stiftung Kenya, Expert en changement climatique membre de la délégation COP 2021.

L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmement menacent la production agricole et l'accès à l'eau. Ces tensions pourraient entrainer le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Pour l'Union européenne l'enjeu est climatique mais c'est aussi une question de justice sociale.

"Les pays industrialisés polluent beaucoup plus mais le continent africain souffre beaucoup plus. Nous devons donc tout rythmer sur une nouvelle compréhension de la justice et de la coopération. Nous ne devons pas oublier que les émissions de CO2 par habitant en Afrique sont les plus faibles, alors que la production d'émissions de CO2 par habitant sur le globe est la plus élevée en Europe, aux États-Unis et en Asie" a déclaré Andreas SCHIEDER, eurodéputé (S&D).

Toutefois tous les pays africains ne sont pas prêts à renoncer dans l'immédiat à la manne financière engendrée par les importantes réserves d'énergies fossiles présentes sur le continent.