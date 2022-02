Cameroun : Toni Conceiçao maintenu à la tête des Lions Indomptables

Le Cameroun joue la carte de la continuité. Malgré une troisième place occupée à l’issue de la coupe d’Afrique des nations de football 2021, à domicile, le pays a renouvelé sa confiance à Toni Conceiçao.

Pour Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des sports, ''la priorité n’est pas de déstabiliser l’équipe en coupant la tête de l’entraîneur''.

L’objectif pour les lions indomptables est plutôt des relancer la machine. Prochaine échéance pour le portugais et sa bande, la qualification pour la coupe du monde au Qatar. Et passera par une double confrontation face à l’Algérie. Match aller au Cameroun le 23 mars, retour six jours plus tard en Algérie.

Toni Conceiçao est aux commandes des lions indomptables depuis 2019.