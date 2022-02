CAN 2021 : Cameroun-Égypte, une rivalité de plus de 30 ans

L'affiche Cameroun-Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) oppose les deux pays les plus titrés d'Afrique, sept victoires pour les "Pharaons", cinq pour les "Lions Indomptables", et s'est déjà trois fois jouée en finale. Historique.

CAN 1984 - Les Lions piqués par l'Égypte 1-0 (poules)

Les Lions perdent le premier match de poule, mais gagnent tout ensuite jusqu'à remporter leur premier titre, avec l'équipe du légendaire Théophile "Docteur" Abega et déjà Roger Milla et Joseph-Antoine Bell.

CAN 1986 - Le malheur de Kana-Biyik

Égypte 0-0, 5 t.a.b. à 4 (finale)

Dans un stade du Caire chauffé à blanc, avec trois tribunes kakis remplies de militaires, les Pharaons de Magdi Abdelghani et Taher Abouzaid s'imposent aux tirs au but. André Kana-Biyik rate le dernier.

CAN-1988 - La revanche de Milla

Cameroun 1-0 (poules)

Un but de Roger Milla donne la victoire aux Lions Indomptables de Claude Le Roy au premier match de poules. Ils iront à nouveau jusqu'à la victoire finale.

CAN-1996 - Le premier sans couronne

Cameroun 2-1 (poules)

Pour la première fois ce choc à la CAN ne conduit pas une des deux équipes vers le titre. Malgré cette victoire le Cameroun est éliminé, et l’Égypte s'arrête en quarts de finale contre la Zambie (3-1).

CAN-2002 - La tête de Mboma

Cameroun 1-0 (quart de finale)

Une tête de Patrick Mboma sur un corner de Geremi Njitap suffit au Cameroun pour filer vers leur quatrième titre continental.

CAN-2004 - Oubliable Cameroun-Égypte

0-0

Les deux rivaux ne se départagent pas au bout d'un nul vierge et terne au dernier match de poule. Le Cameroun avait tiré toutes ses cartouches au match précédent contre le Zimbabwe (5-3). L’Égypte est éliminée.

CAN-2008 - L’Égypte enfonce le clou

Égypte 4-2 (poules)

Égypte 1-0 (finale)

Les "Pharaons" s'imposent deux fois, en poule sur des doublés de Hosni Abd Rabo et Mohamed Zidan, et surtout en finale, où Mohamed Aboutrika exploite une des très rares erreurs de la carrière de Rigobert Song.

CAN-2010 - L'ascendant des Pharaons

Égypte 3-1 a.p. (quarts de finale)

Les Pharaons confirment leur ascendant en s'imposant à nouveau, en quart de finale, grâce notamment à un doublé d'Hossam Hassan et filent vers leur historique triplé.

CAN-2017 - La volée d'Aboubakar

Cameroun 2-1 (finale)

Les Lions Indomptables prennent enfin leur revanche après trois défaites de rang grâce à la volée sous la barre de Vincent Aboubakar, aujourd'hui leur capitaine, et remportent leur cinquième CAN.