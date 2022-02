Afrique du Sud : l'opposition dénonce ''l'inertie'' du pouvoir

Chômage, coronavirus et lutte contre la corruption, étaient au centre de son adresse. Cyril Ramaphosa a promis un plan d’action contre la corruption au plus tard le 30 juin. Alors que le chômage a atteint un nouveau niveau record à 34,9 % et touche près de 65 % des jeunes. Nourrissant un climat socio-économique délétère à l’origine des émeutes de juillet consécutives à l’incarcération de Jacob Zuma.

" Le groupe d'experts a constaté que le Cabinet doit assumer la responsabilité globale des événements de juillet 2021 ", a déclaré le président sud-africain.

Mais l’opposition sud-africaine dénonce l’inertie des pouvoirs publics et parle d’une démission au sommet de l’Etat.

" Le président a abandonné, il n'a pas d'alternative et comme nous l'avons dit, à l'ouverture du Parlement lorsque nous nous sommes exprimés, que le rapport d'experts suggère effectivement que ce gouvernement doit démissionner parce que notre gouvernement et le pays sont en pilote automatique.", a expliqué Julius Malema, président des Combattants pour la liberté économique et membre du Parlement sud-africain.

Même son de cloche du Front de la Liberté : "Il est très bon pour analyser les problèmes de l'Afrique du Sud, mais encore une fois, il ne parvient pas à proposer des solutions pratiques et réalisables pour ces problèmes. Et pour la première fois, le président a dit ouvertement que les emplois peuvent être créés par le secteur privé et non par le gouvernement, c'est ce que le Freedom Front lui a dit ces deux dernières années.", a déclaré Peter Groenewald, leader de cette formation de l’opposition.

"Le chômage a été causé par une faible croissance, causée par un déclin à long terme de notre économie qui dure depuis un certain nombre d'années’’, a répondu Cyril Ramaphosa.