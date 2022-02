Maroc : une "malédiction du cannabis" autour de la mort du petit Rayan ?

La mort d'un petit garçon de 5 ans piégé pendant des jours dans les profondeurs obscures d'un puits symbolise pour de nombreux villageois la malédiction qui hante leur région montagneuse isolée du nord du Maroc : pauvre, négligée et dépendante de la culture illégale du cannabis pour survivre.

Le puits qui a englouti Rayan a été creusé par son père dans une tentative vaine de trouver de l'eau pour faire pousser du cannabis. La mère de Rayan, Wassima Khersheesh, évoque avec amertume le puits qui a emporté son fils comme "ce trou de poussière". La détresse de Rayan a retenu l'attention du monde entier pendant cinq jours d'efforts sinistres mais vains pour sauver le petit garçon.

Des centaines de Marocains ont regardé les secouristes creuser un trou parallèle pour extraire l'enfant du puits de 32 m de profondeur situé devant sa petite maison en briques. Les volontaires ont afflué dans l'espoir de donner un coup de main, y compris un homme avec un équipement de plongée en apnée et un garçon maigre dont le père pensait qu'il pouvait se glisser dans le trou sombre.

Malgré cinq jours d'efforts héroïques, Rayan était mort lorsque les sauveteurs l'ont finalement sorti du puits le week-end dernier. De tels puits, souvent bien plus profonds, parsèment la région accidentée du Rif, creusés par des villageois qui ont besoin d'eau pour leurs plants de cannabis.

Odeur de cannabis

Le puits situé à l'extérieur de la maison de Rayan a été abandonné parce que son père, Khaled Oram, n'avait pas les moyens de creuser plus profondément comme certains voisins. Il fait maintenant des petits boulots dans les villages voisins.

"Comme le dit le proverbe, c'est celui qui prépare le poison qui doit le goûter", avance Mohammed, un parent de Rayan qui, comme d'autres villageois, ne s'est identifié que par son prénom. Beaucoup d'entre eux ont dit être inquiets pour leur culture illégale de cannabis. Mohammed fait partie de ceux qui cultivent le cannabis, longtemps une culture vitale pour l'économie du village et de la région. Son propre puits, à quelque 90 mètres de profondeur, est trois fois plus profond que le puits abandonné qui a englouti Rayan.

L'odeur du cannabis, qui comprend des plantes de marijuana et de chanvre, imprègne l'air à Ighran, où vivent jusqu'à 1 000 personnes. De jeunes hommes essayant de rester au chaud pendant que les sauveteurs s'efforçaient de dégager Rayan fumaient du haschisch, un dérivé du cannabis, autour de feux de joie. Des sacs de cannabis étaient visibles autour de la maison du grand-père de Rayan, où a eu lieu la veillée funèbre du petit garçon.

Culture illégale

Pour le gouvernement marocain, l'un des principaux producteurs mondiaux de cannabis, la culture illégale de cette plante, concentrée dans la région du Rif, est en baisse. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur présenté à une commission parlementaire en avril dernier, on estime à 400 000 le nombre de personnes qui cultivent cette plante illégale, ce qui représente environ 60 000 familles, selon les médias marocains. Parmi les principaux centres de production figure Chefchaouen, la province où se trouve Ighran.

La plupart du temps, le gouvernement ignore l'agriculture illégale. Cependant, pour de nombreux villageois, elle représente une tache sur leur réputation. Saeed, un ancien villageois, se plaignait du "manque des trois choses importantes : l'eau, l'électricité et l'éducation". Il a déménagé dans la grande ville de Tétouan pour épargner ses enfants, ouvrant un magasin de vêtements.

Caché dans les montagnes du Rif, Ighram est accessible par d'étroites routes de terre, puis par une courte randonnée. Les villageois affirment que les sauveteurs sont arrivés tardivement au puits où Rayan était piégé en raison de la difficulté d'accès.

Côté rebelle

La négligence de la vaste région du Rif, connue pour son côté rebelle, remonte à des décennies et à des monarques. Le roi Hassan II n'a jamais mis les pieds dans le Rif, où il a écrasé les soulèvements de 1959 et 1984. Son fils et actuel souverain, Mohamed VI, a rompu avec cette tradition et, en 2018, il a prononcé son discours du trône annuel à Al Hoceima, une ville voisine.

Masoud, un jeune homme dont la famille cultive du cannabis, soutient que les gens craignent d'être arrêtés par la police parce que leur carte d'identité indiquant qu'ils sont originaires de la région rend les forces de l'ordre suspectes. "Si nous ne vivions pas du kif (cannabis), nous aurions été plus courageux pour demander nos droits", a déclaré Masoud. "Mais nous sommes sous son joug".